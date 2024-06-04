В Сочи семилетняя девочка застряла ногой среди прутьев ливневой канализации

Инцидент произошел вечером 3 июня в селе Веселом Адлерского района. Ребенку потребовалась помощь спасателей.

Семилетняя девочка, гуляя рядом с многоквартирным домом, попала в ловушку из металлических прутьев ливневой канализации — после неудачного падения ее нога оказалась прочно зажатой арматурным каркасом канавы.

Спасатели при помощи специального инструмента разрезали металлическую конструкцию и вызволили ребенка. При падении девочка получила ссадины, но медицинская помощь ей не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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