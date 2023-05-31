В Сочи семьи участников СВО получат единовременную выплату ко Дню защиты детей

Адресные выплаты по 50 тыс. рублей семьи участников спецоперации, проживающие на территории города-курорта, получат к 1 июня.

«Мы с большим уважением относимся к защитникам Отечества, стараясь найти новые возможности поддержать их семьи. Наши земляки, отстаивая интересы государства в зоне СВО, должны чувствовать, что их родные и дети окружены вниманием и заботой», — подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что важно оперативно помогать семьям участников спецоперации в решении любых вопросов. Всего в Сочи предусмотрели 11 мер поддержки близким мобилизованных и добровольцев. К примеру, дети из их семей могут бесплатно пользоваться городским транспортом и не платить за питание в школах и детсадах. Летом им предоставляют путевки на отдых в лагерях. Также в качестве материальной помощи на острые нужны семьи мобилизованных и добровольцев получили уже более 23 млн рублей.

Координационный совет под председательством главы города-курорта работает на постоянной основе. Получить консультации по мерам поддержки семей участников СВО можно по телефону 8-918-132-13-60, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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