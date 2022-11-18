В Сочи семьи участников СВО могут получить абонементы на поход в кино и медобследование

Фото пресс-службы администрации Сочи

В курортном городе ввели дополнительную меру социальной поддержки для семей участников специальной военной операции — единый абонемент на посещение культурных объектов и обследование в больнице.

Новая мера позволит семьям с детьми бесплатно посетить восемь музеев, три кинотеатра и объекты Кавказского биосферного заповедника и сочинского нацпарка, а также представления в цирке и ряд аттракционов в парке «Ривьера». Также по единому абонементу дети мобилизованных и добровольцев смогут получить консультацию врачей и пройти полное обследование в частной клинике.

«Абонемент дает семьям с детьми возможность бесплатного единоразового посещения культурных, развлекательных и туристических объектов нашего города. Уже выдано более 20 абонементов. Всего этой мерой поддержки могут воспользоваться порядка 150 семей», — сказала заместитель главы администрации Сочи Елена Канюк.

Получить абонемент семьи могут по адресу: улица Горького, 15, кабинет № 16. Время работы — с 9:00 до 18:00 по будням, в пятницу до 17:00. Полный список организаций, предоставляющих бесплатные услуги по абонементу, можно посмотреть здесь.

Семьи участников СВО могут обратиться за помощью по адресу: улица Парковая, 32/11 с 9:00 до 18:00 по будням, в пятницу до 17:00, а также по телефонам 8-918-132-13-60, 8-862-264-49-64, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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