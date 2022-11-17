Благотворительный фонд «Кубанская семья» передал нуждающимся более 200 тонн вещей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благотворительный фонд «Кубанская семья» при поддержке Фонда президентских грантов открыл в Краснодаре два пункта приема и выдачи бывших в употреблении вещей «Сундучок помощи».

В этом году в краснодарских пунктах приняли 200 т б/у вещей. Их рассортировали и передали нуждающимся семьям.

По словам руководителя фонда «Кубанская семья» Светланы Недилько, каждый день в пункты приходит от 40 до 70 семей. В месяц — это около 1 тыс. семей, которые получают около 10 т вещей.

«Помогаем мы и переселенцам с территории Донбасса и Украины. С февраля более 2 тыс. таких семей получили не только вещи, но и товары первой необходимости, средства гигиены, питание. Но главное, в сложный период жизни они получили поддержку», — добавила глава фонда.

Пункт приема вещей в Краснодаре работает на улице Крупской, 103 (среда, суббота с 10:00 до 14:00) и на улице Октябрьской, 93 (вторник, четверг с 10:00 до 14:00). В эти пункты можно принести ненужную одежду. По этим адресам могут прийти семьи, которые в ней нуждаются.

Вещи можно получить и по заявке для конкретного нуждающегося ребенка или семьи. Одежду отдают не только краснодарским семьям. В проекте участвуют более 100 добровольцев и не менее 10 автоволонтеров, которые передают вещи в Горячий Ключ, Апшеронский, Белореченский, Кореновский, Красноармейский, Приморско-Ахтарский, Северский, Темрюкский и Усть-Лабинский районы. Волонтеры развозят вещи три раза в неделю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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