В Сочи семьи мобилизованных и добровольцев получат по 50 тыс. рублей на школьников

Средства направили из благотворительного фонда «Скорей добрей» на школьников до 18 лет, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сочи.

Обязательное условие получение выплаты — наличие у отца-военнослужащего, мобилизованного или добровольца, постоянной регистрации на территории Сочи.

«Стараемся делать все, чтобы родные наших земляков, которые сейчас защищают государственные интересы в зоне проведения СВО, были окружены вниманием и заботой. Приняли решение оказать целевую финансовую поддержку на подготовку юных сочинцев к новому учебному году. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского эту работу выполним до конца сентября», — цитирует заместителя главы Сочи Галину Москалеву пресс-служба городской администрации.

Чтобы получить выплату, родителям нужно подать заявление в Координационный совет по адресу: улица Советская, 26 (вход слева от центральной лестницы). График работы: с 9:00 до 18:00 (понедельник-четверг), с 9:00 до 17:00 (пятница). Телефон: 8(918)132-13-60.

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