Бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов России смогут участники СВО и их дети

Соответствующий проект приказа подготовило Министерство образования и науки РФ.

Согласно документу, участники СВО и их дети получат возможность поступать на бюджетные места подготовительных отделений в пределах отдельной квоты.

«Проект приказа расширяет перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Кроме того, этой возможностью смогут воспользоваться дети врачей, погибших во время пандемии COVID-19. В министерстве отметили, что такая мера позволит повысить уровень подготовленности поступающих в вузы.

Читайте также: подачу документов через госуслуги сделают обязательной для вузов России.