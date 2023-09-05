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Бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов России смогут участники СВО и их дети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/besplatno-uchitsya-na-podgotovitelnyh-otdeleniyah-vuzov-rossii-smogut-uchastniki-svo-i-ih-deti
Бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов России смогут участники СВО и их дети
Фото pixabay.com

Соответствующий проект приказа подготовило Министерство образования и науки РФ.

Согласно документу, участники СВО и их дети получат возможность поступать на бюджетные места подготовительных отделений в пределах отдельной квоты.

«Проект приказа расширяет перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети», — сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Кроме того, этой возможностью смогут воспользоваться дети врачей, погибших во время пандемии COVID-19. В министерстве отметили, что такая мера позволит повысить уровень подготовленности поступающих в вузы.

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