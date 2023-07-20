Подачу документов через госуслуги сделают обязательной для вузов России

Такую методику оформления необходимых для абитуриентов документов введут в следующем году.

На сегодняшний день сервис «Поступление в вуз онлайн» используют порядка 40% абитуриентов, что в 2 раза больше показателя прошлого года.

Сейчас подать документы для поступления можно в более чем в 1 тыс. российских вузов, в том числе и филиалы. Очный формат подачи заявлений все равно останется в вузах, сообщает ТАСС.

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