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Подачу документов через госуслуги сделают обязательной для вузов России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podachu-dokumentov-cherez-gosuslugi-sdelayut-obyazatelnoj-dlya-vuzov-rossii
Подачу документов через госуслуги сделают обязательной для вузов России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такую методику оформления необходимых для абитуриентов документов введут в следующем году.

На сегодняшний день сервис «Поступление в вуз онлайн» используют порядка 40% абитуриентов, что в 2 раза больше показателя прошлого года.

Сейчас подать документы для поступления можно в более чем в 1 тыс. российских вузов, в том числе и филиалы. Очный формат подачи заявлений все равно останется в вузах, сообщает ТАСС.

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