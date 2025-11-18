В Сочи сборная Чили по футболу в товарищеском матче обыграла Перу со счетом 2:1

Товарищеский матч между сборными Чили и Перу прошел 18 ноября на стадионе «Фишт». За игрой наблюдали порядка 12 тыс. зрителей.

Защитник сборной Чили Иван Роман получил красную карточку спустя 32 минуты игры, оставив свою команду в меньшинстве. Этим воспользовался 29-летний перуанский форвард Алекс Валера, который открыл счет на 34-й минуте матча, реализовав пенальти. В итоге перуанцы ушли на перерыв с преимуществом.

Сборная Чили смогла сравнять счет на 53-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Фелипе Лойола. Еще через семь минут нападающий Дарио Осорио успешно пробил в ворота перуанского голкипера и вывел свою команду вперед.

До конца матча команды продолжали прощупывать оборону друг друга, но безрезультатно. Итоговый счет на табло — 2:1 в пользу Чили.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 ноября сборная Россия по футболу уступила Чили в товарищеском матче, прервав свою беспроигрышную серию. Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу чилийцев.

