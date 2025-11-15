Сборная Россия уступила Чили в товарищеском матче, прервав беспроигрышную серию

Игра между национальными командами России и Чили прошла вечером 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

На 37 минуте гости открыли счет — защитник Игорь Дивеев неудачно вынес мяч, благодаря чему Висенте Писсаро перехватил его и начал голевую атаку своей команды, которую завершил Гонсало Тапия.

Второй гол сборная Чили забила на 76 минуте, снова воспользовавшись ошибкой россиян — защитник Матвей Лукин неудачно отдал пас вдоль штрафной, где гости перехватили мяч. Началась борьба, в которой он отлетел от Мингияна Бевеева к Бену Бреретону Диасу. Он подошел к воротам и пробил в цель мимо Станислава Агкацева.

Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу чилийцев. Этим матчем сборная России прервала беспроигрышную серию из 22 матчей. Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года в выездном матче с национальной командой Хорватии (0:1).

По завершении игры перед болельщиками выступила группа «Чили».

