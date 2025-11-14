Logo
ФК «Сочи» на домашнем стадионе разгромил сборную Перу со счетом 5:1

Спорт
https://kuban24.tv/item/fk-sochi-na-domashnem-stadione-razgromil-sbornuyu-peru-so-schetom-5-1
Фото t.me/Sochipfc

Международный контрольный матч прошел 14 ноября на стадионе «Фишт» в Сириусе. 

ФК «Сочи» одержал победу над сборной Перу со счетом 5:1. По просьбе прибывшей в город-курорт команды отчетный поединок прошел в закрытом режиме и в формате трех таймов по 25 минут. 

В первом тайме команды не забили ни одного гола, а в начале второго игрок сборной Перу Фабио Грубер после прострела с правого фланга забил мяч в собственные ворота.

Остальные голы забили в третьем тайме. Сначала Франческо Андреали сравнял счет. После этого четыре гола забили игроки «Сочи» — Антон Зиньковский, Мартин Крамарич, Руслан Барт и Артем Корнеев, сообщает пресс-служба футбольного клуба. 

Читайте также: футбольные сборные России и Чили готовятся к товарищескому матчу в Сочи.

Фото
