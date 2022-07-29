В Сочи «сбежавшая» тележка с металлом повредила две припаркованные машины

Кадр из видео t.me/chp_sochi

Инцидент произошел 27 июля в Подгорном переулке в Центральном районе Сочи. Видеозапись с камеры видеонаблюдения выложили в соцсети очевидцы.

Видео запечатлело момент, как нагруженная металлоломом тележка вырывается из рук мужчины и несется к припаркованным автомобилям. Работник пытался ее поймать, но безуспешно. Неуправляемая тележка успела повредить две машины.

Оценив масштаб разрушений, мужчина покинул место происшествия. Очевидцы предполагают, что ремонт автомобилей обойдется в десятки тысяч рублей.

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