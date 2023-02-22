В Сочи санаторий Минобороны обязали создать проект охраны здания 1930 года

Разработать и представить проект по сохранению объекта культурного наследия «Санаторий Министерства обороны СССР имени Ворошилова, 1930-1934 годов» обязал Арбитражный суд Краснодарского края.

В суд с исковым заявлением к ФГБУ Минобороны РФ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» обратилась администрация Краснодарского края в лице управления госохраны объектов культурного наследия в июне 2022 года.

Перечень объектов охраны культурного значения в санатории власти утвердили в июле 2019 года. В него вошли четыре спальных, лечебный, административный и главный корпусы, а также фуникулер, беседки, фонтан, парковые скульптуры и парк.

«Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер», — говорится в материалах дела.

Санаторий «Сочинский» обязали разработать и представить проект в течение года. Сейчас техсостояние объекта оценивается как удовлетворительное. Руководство санатория направило жалобу в суд, заседание пройдет 1 марта 2023 года, сообщает «РБК Краснодар».

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