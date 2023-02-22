Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи санаторий Минобороны обязали создать проект охраны здания 1930 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sanatorij-minoborony-obyazali-sozdat-proekt-ohrany-zdaniya-1930-goda
В Сочи санаторий Минобороны обязали создать проект охраны здания 1930 года
В Сочи санаторий Минобороны обязали создать проект охраны здания 1930 года

Разработать и представить проект по сохранению объекта культурного наследия «Санаторий Министерства обороны СССР имени Ворошилова, 1930-1934 годов» обязал Арбитражный суд Краснодарского края.

В суд с исковым заявлением к ФГБУ Минобороны РФ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» обратилась администрация Краснодарского края в лице управления госохраны объектов культурного наследия в июне 2022 года.

Перечень объектов охраны культурного значения в санатории власти утвердили в июле 2019 года. В него вошли четыре спальных, лечебный, административный и главный корпусы, а также фуникулер, беседки, фонтан, парковые скульптуры и парк.

«Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер», — говорится в материалах дела.

Санаторий «Сочинский» обязали разработать и представить проект в течение года. Сейчас техсостояние объекта оценивается как удовлетворительное. Руководство санатория направило жалобу в суд, заседание пройдет 1 марта 2023 года, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: суд обязал «РЖД» отреставрировать фасад железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
  5. В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях