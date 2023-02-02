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В Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-samolet-ekstrenno-vernulsya-v-aeroport-iz-za-problem-s-shassi
В Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
Фото t.me/krasnodarkray1

Инцидент произошел 2 февраля около 17:20 с самолетом авиакомпании «Азимут».

Во время набора высоты у лайнера сработал сигнал о незакрытии створок шасси. Самолет вернулся в аэропорт вылета для проведения технического осмотра.

«Самолет благополучно совершил посадку в 17:23 в Сочи. После замены борта, в 19:55 рейс вылетел в аэропорт назначения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

Читайте также: в Сочи 17 января самолет «Уральских авиалиний» готовился к взлету, когда диспетчер заметил, что из правого крыла течет топливо.

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