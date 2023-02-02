В Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Инцидент произошел 2 февраля около 17:20 с самолетом авиакомпании «Азимут».

Во время набора высоты у лайнера сработал сигнал о незакрытии створок шасси. Самолет вернулся в аэропорт вылета для проведения технического осмотра.

«Самолет благополучно совершил посадку в 17:23 в Сочи. После замены борта, в 19:55 рейс вылетел в аэропорт назначения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

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