В Сочи самолет экстренно вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси
Происшествия
02.02.2023 21:50
Инцидент произошел 2 февраля около 17:20 с самолетом авиакомпании «Азимут».
Во время набора высоты у лайнера сработал сигнал о незакрытии створок шасси. Самолет вернулся в аэропорт вылета для проведения технического осмотра.
«Самолет благополучно совершил посадку в 17:23 в Сочи. После замены борта, в 19:55 рейс вылетел в аэропорт назначения», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
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