Из крыла полилось топливо: самолет задержали на 4 часа в Сочи из-за поломки

Инцидент произошел 17 января. Самолет «Уральских авиалиний» готовился к взлету, когда диспетчер заметил, что из правого крыла течет топливо.

Самолет остановили и отбуксировали на стоянку для техосмотра.

«По предварительной версии, возможна поломка топливного насоса, отвечающего за перекачку топлива между баками. После осмотра инженерно-техническими службами авиакомпании и устранения неисправности, рейс вылетел к месту назначения в 17:43. Задержка рейса составила не более четырех часов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.

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