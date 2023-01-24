Из крыла полилось топливо: самолет задержали на 4 часа в Сочи из-за поломки
Происшествия
24.01.2023 15:22
Инцидент произошел 17 января. Самолет «Уральских авиалиний» готовился к взлету, когда диспетчер заметил, что из правого крыла течет топливо.
Самолет остановили и отбуксировали на стоянку для техосмотра.
«По предварительной версии, возможна поломка топливного насоса, отвечающего за перекачку топлива между баками. После осмотра инженерно-техническими службами авиакомпании и устранения неисправности, рейс вылетел к месту назначения в 17:43. Задержка рейса составила не более четырех часов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе аэропорта Сочи.
Читайте также: Правительство РФ выделит 175,4 млрд рублей на новые самолеты для «Аэрофлота».
Популярные новости
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Открытие городского пляжного комплекса в Краснодаре перенесли на 2024 год
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
- В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
- Поссорилась с мужем: пьяную женщину на иномарке задержали в Абинском районе