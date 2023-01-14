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Правительство РФ выделит 175,4 млрд рублей на новые самолеты для «Аэрофлота»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vydelit-175-4-mlrd-rublej-na-novye-samolety-dlya-aeroflota
Правительство РФ выделит 175,4 млрд рублей на новые самолеты для «Аэрофлота»
Фото t.me/aeroflot_official

Правительство раскрыло цены на новые самолеты для «Аэрофлота», созданных из российских комплектующих. Документ 11 января утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно инвестиционному проекту льготного лизинга, минимальная стоимость новых самолетов Superjet для «Аэрофлота» составит 2,256 млрд рублей, а первых МС-21 и Ту-214 — 3,144 млрд рублей. 

Из расчета, что «Аэрофлот» до 2026 года получит 34 самолета Superjet, 18 лайнеров МС-21-310 и 11 самолетов Ту-214, и за этот период их цена вырастет на 9,2%, стоимость всех самолетов достигнет 175,4 млрд рублей, сообщает РБК.

Самолеты закупят на деньги из Фонда национального благосостояния. На привлеченные средства Минфин купит облигации «Авиакапитал-Сервиса» со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг планируют погасить в течение 18 лет после поставки «Аэрофлоту» последнего самолета — до 2044 года.

Прежде «Аэрофлот» в основном заказывал самолеты за рубежом, однако санкции после начала спецоперации на Украине больше не позволяют этого делать. Поэтому в сентябре минувшего года «Аэрофлот» подписал соглашение c Объединенной авиастроительной корпорацией о намерении приобретения 339 самолетов российского производства.

Читайте также: самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение Росавиации.

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