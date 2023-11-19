В Сочи с ночи 20 ноября ожидаются сильные ливни и подъем уровня воды в реках

МЧС объявило штормовое предупреждение о сильных осадках в Сочи.

По данным синоптиков, 20 ноября в отдельных районах города-курорта ожидается сильный дождь, гроза, усиление восточного и юго-восточного ветра с переходом на западный и северо-западный. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В связи с ожидаемыми сильными осадками в ночь с 19 на 20 ноября и днем 20 ноября в Сочи ожидается подъем уровня воды в реках местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы перешли на усиленный режим работы.

Жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у воды, не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по сильным дождям на Кубани продлили до 21 ноября. По прогнозу синоптиков, 19 и 20 ноября на Кубани снова ожидаются сильные дожди с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. В некоторых районах ветер усилится до 26-29 м/с.