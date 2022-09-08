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В Сочи с начала года составили более 3 тыс. протоколов на незаконных торговцев

Экономика
08.09.2022 15:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-nachala-goda-sostavili-bolee-3-tys-protokolov-na-nezakonnyh-torgovtsev
В Сочи с начала года составили более 3 тыс. протоколов на незаконных торговцев
Фото пресс-службы мэрии Сочи

В городе-курорте еженедельно проводятся рейды по пресечению незаконной торговли и оказания услуг. Такое распоряжение дал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Так, во время очередных рейдов, на пересечении улиц Ленина и Просвещения в Адлерском районе составили более 20 административных протоколов на объектах розничной торговли.

«Составленные протоколы направляются на рассмотрение административной комиссии. Будут приняты решения об административной ответственности в отношении данных хозяйствующих субъектов», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Сочи Кирилл Ярыш.

Владельцев нестационарных торговых объектов уведомят о необходимости сноса. На демонтаж у них будет не более семи рабочих дней. В случае неисполнения решения торговые лавки демонтируют силами администрации Адлерского района, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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