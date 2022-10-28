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В Сочи с начала года модернизировали более 400 станций сотовой связи

Общество
28.10.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-nachala-goda-modernizirovali-bolee-400-stantsij-sotovoj-svyazi
В Сочи с начала года модернизировали более 400 станций сотовой связи
Фото пресс-службы администрации Сочи

За девять месяцев 2022 года в Сочи построили 74 новых площадки, 13 из которых расположены вдоль железных дорог.

Более чем на 400 объектах провели модернизацию. Благодаря этому появилась или улучшилась связь в Мамедовой Щели, Макопсе, Аше, Бабук-Ауле, Глубокой Щели, Каменке, Краевско-Армянском, Верхнеармянском Лоо, Большом Кичмае, Богушовке и Нижней Шиловке.

«Сейчас аэропорт Сочи является единственным воздушным хабом юга России. В связи с этим значительно увеличилась посещаемость города и, соответственно, выросла нагрузка на телекоммуникационные сети», — сказал первый заместитель главы Сочи Александр Свириденко.

Для минимизации затрат на курорте устанавливают опоры двойного назначения. На них разместят оборудование для связи и уличное освещение. Уже установили 20 таких опор, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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