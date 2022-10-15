В Краснодарском крае выберут населенные пункты, в которые проведут связь 4G

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Голосование проходит на портале Госуслуг. В нем могут принять участие все населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти в специальный раздел на Госуслугах. Отдать свой голос могут жители всех регионов, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Также проголосовать можно, отправив письмо с бумажным заявлением в Минцифры по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес постоянной регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь. При подсчете голосов будут учитываться письма, поступившие не позднее 26 ноября.

В населенные пункты, которые выберут во время голосования, в 2023 году проведут высокоскоростной интернет по стандарту 4G (LTE), сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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