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В Сочи с начала года изъято более 87 тыс. литров контрафактного алкоголя

Происшествия
28.09.2022 14:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-nachala-goda-izyato-bolee-87-tys-litrov-kontrafaktnogo-alkogolya
В Сочи с начала года изъято более 87 тыс. литров контрафактного алкоголя
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Рейды провели сотрудники департамента курортов, туризма, потребсферы и полиции. В отношении нарушителей возбуждили административные производства. Алкоголь изъят до решения суда.

«Уделяем внимание и фактам реализации алкоголя в организациях розничной торговли после 22:00. С начала года из незаконного оборота изъято более 87 тысяч литров алкогольной продукции», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребсферы администрации курорта Кирилл Ярыш.

Незаконную торговлю спиртным пресекают во всех районах города, на гостевых маршрутах, на пляжах и набережных.

Индивидуальным предпринимателям, нарушающим закон, грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Юрлицам — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Также законом предусмотрена ответственность и за нарушение временного режима продажи, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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