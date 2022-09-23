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Почти 5 тонн вина: в Геленджике мужчину будут судить за алкогольный «завод» в лесу

Происшествия
23.09.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-5-tonn-vina-v-gelendzhike-muzhchinu-budut-sudit-za-alkogolnyj-zavod-v-lesu
Почти 5 тонн вина: в Геленджике мужчину будут судить за алкогольный «завод» в лесу
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в производстве и продаже немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

По данным следствия, мужчина без лицензии на производство и сбыт этилового спирта, в вагончике в лесу в окрестностях города-курорта производил спиртное из винограда. Произведенный самопальный алкоголь он планировал продать.

Во время проверочной закупки 2 июня, которую провели правоохранители, злоумышленник реализовал закупщику 3 л продукции. После этого в лесу нашли грузовой прицеп и изъяли оттуда почти 5 тыс. л немаркированной алкогольной продукции общей стоимостью более 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершено. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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