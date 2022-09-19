В Сочи мужчина изготовил на дому 40 тонн контрафактного алкоголя

Фото пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Местный житель наладил производство и продажу поддельного алкоголя на дому. Правоохранители нашли в его жилище 40 т контрафакта.

По данным правоохранителей, в доме мужчины был найден инструментарий, необходимый для изготовления алкоголя на дому. Там же было оборудовано помещение для хранения спиртного. Часть «вина» и «чачи» была разлита в пластиковые бутылки объемом 0,5 и 1,5 л. Всего полицейские изъяли более 40 т поддельного алкоголя.

На мужчину возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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