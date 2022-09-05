В Сочи с начала года из торговых точек изъяли более 39,5 тыс. литров контрафактного алкоголя
Происшествия
05.09.2022 21:37
Сотрудники мэрии Сочи совместно с полицейскими регулярно проводят рейды для пресечения продажи алкогольной продукции без разрешения и сопроводительных документов.
Так, 2 сентября после 22:00 провели проверочную закупку алкоголя в одном из круглосуточных магазинов в Центральном внутригородском районе. Теперь собственнику магазина грозит от 100 до 300 тыс. рублей штрафа.
Всего с начала года из незаконного оборота изъяли более 39,5 тыс. л контрафактного алкоголя. Составили 718 протоколов об административных правонарушениях. Продукцию изъяли и поместили на хранение до решения суда, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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