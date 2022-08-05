В Сочи с 9 августа запустят новые авиарейсы из Астрахани

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Полеты авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Астрахани в Сочи будут выполняться два раза в неделю по вторникам и средам.

Также авиаперевозчик запустит рейсы в Самару. Об этом стало известно 5 августа.

«С 9 августа 2022 года авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять полетную программу в Сочи и Самару из астраханского аэропорта. Прямые регулярные рейсы в Сочи будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и средам, также дважды в неделю — по вторникам и средам — будут выполняться рейсы в Самару», — говорится в сообщении пресс-службе астраханского аэропорта им. Б. М. Кустодиева.

Сообщается, что путь из Астрахани в Сочи займет 1 час 50 минут. Цена билета по тарифу «специальный», включающему в себя ручную кладь до 5 кг и багаж весом 10 кг, составит порядка 5 тыс. рублей.

Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполняются на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, сообщает ТАСС.

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