Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи с 9 августа запустят новые авиарейсы из Астрахани

Общество
05.08.2022 20:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-9-avgusta-zapustyat-novye-aviarejsy-iz-astrahani
В Сочи с 9 августа запустят новые авиарейсы из Астрахани
Фото uvtaero.ru

Полеты авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Астрахани в Сочи будут выполняться два раза в неделю по вторникам и средам.

Также авиаперевозчик запустит рейсы в Самару. Об этом стало известно 5 августа.

«С 9 августа 2022 года авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять полетную программу в Сочи и Самару из астраханского аэропорта. Прямые регулярные рейсы в Сочи будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и средам, также дважды в неделю — по вторникам и средам — будут выполняться рейсы в Самару», — говорится в сообщении пресс-службе астраханского аэропорта им. Б. М. Кустодиева.

Сообщается, что путь из Астрахани в Сочи займет 1 час 50 минут. Цена билета по тарифу «специальный», включающему в себя ручную кладь до 5 кг и багаж весом 10 кг, составит порядка 5 тыс. рублей.

Рейсы авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполняются на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров, сообщает ТАСС.

Читайте также: режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлен до 11 августа.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях