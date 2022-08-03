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Режим ограничения полетов в аэропорты Краснодарского края продлен до 11 августа

Общество
03.08.2022 09:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-krasnodarskogo-kraya-prodlen-do-11-avgusta
Фото pixabay.com.

В Росавиации 3 августа сообщили о продлении временного ограничения полетов в 11 аэропортов России.

Режим ограничения полетов продолжит действовать до 3:45 11 августа в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендуют использовать для перевозки пассажиров воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты страны работают штатно, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Читайте также: с начала 2022 года на поддержку авиакомпаний и аэропортов Росавиация направила 54 млрд рублей.

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