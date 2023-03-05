В Сочи с 6 марта автобус № 3 перестанет заезжать на остановку «Старая Мацеста»

Об этом 5 марта сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

В связи с низким пассажиропотоком с 6 марта маршрут № 3 изменит схему движения. Теперь автобус не будет заезжать на остановку «Старая Мацеста», а будет ехать до остановки «Санаторий Мацестинская Долина».

До «Старой Мацесты» продолжат ходить маршруты № 29, 43, 120 и 121, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

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