В Сочи с 3 декабря для ремонта оползневого участка ограничат проезд по улице Целинной
Подвижка грунта произошла на улице Целинной в районе домов № 29 и № 31 в Центральном районе Сочи. В настоящее время там действует режим ЧС.
Специалисты обустроили настил для удобства прохода горожан по участку и приступают к выполнению комплекса противооползневых мероприятий.
С 3 декабря на ремонтируемом участке временно ограничат движение транспорта. Автомобилистам для объезда предлагают воспользоваться улицами Высокогорной и Виноградной. Автобус № 36 «Морвокзал Сочи — кинотеатр «Юбилейный» — улица Целинная» будет курсировать от ж/д вокзала Сочи. Посадка на автобус будет осуществляться со стороны автовокзала на остановке маршрута № 81.
С измененной схемой движения, а также актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении «Транспорт.Сочи». Информацию также разместят в салоне автобусов и на остановках, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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