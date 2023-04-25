В Сочи с 26 по 30 апреля во время Всероссийской велогонки ограничат движение транспорта

Велогонка стартует 26 апреля на Курорте «Лаура» Газпром, пройдет по улице Ачипсинской и финиширует на биатлонном стадионе.

На следующий день — 27 апреля трасса пройдет от 5-го километра дорого А-149 до развязки в поселке Чвижепсе и обратно. В связи с этим с 10:30 до 16:00 движение транспорта ограничат. Также изменятся маршруты автобусов № 105 Э, 535 Э и 571.

В третий день соревнований — 28 апреля гонка стартует и финиширует на смотровой площадке поселка Монастырь. Она пройдет с 10:30 до 15:00 по дороге А-149 и старому Краснополянскому шоссе.

29 апреля трасса для гонки будет проходить с 10:30 до 16:00 на дороге А-147 со стартом и финишем у храмового комплекса «Приют Святого Иоанна». На время старта и финиша обеих гонок движение машин приостановят.

В заключительный день соревнований гонка пройдет по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской и Москвина. На этих улицах движение будет ограничено с 10:45 до 15:45. Также изменится схема движения автобусов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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