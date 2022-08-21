В Сочи с 25 по 28 августа пойдет первый в истории Кубок Содружества по биатлону

Фото пресс-службы администрации Сочи

Первый этап Кубка Содружества пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» в Горно-туристическом центре ПАО «Газпром». Соревнования состоятся 25, 27 и 28 августа, посетить их смогут все желающие — вход свободный.

В международных соревнованиях по летнему биатлону примут участие свыше 120 спортсменов из России и Беларуси. Комплекты наград разыграют в спринте, гонке преследования и масс-старте.

В состав сборной России вошли призеры Олимпийских игр в Пекине Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Карим Халили, Ирина Казакевич, Светлана Миронова. А также чемпион Европы-2022 Антон Бабиков, восходящие звезды российского биатлона Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева.

В сборной Беларуси выступят олимпийская чемпионка зимних Игр-2018 в Пхенчхане Динара Алимбекова и серебряный призер Олимпиады-2022 Антон Смольский, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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