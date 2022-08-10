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В Сочи проведут Летние Паралимпийские игры с участием атлетов дружественных стран

Спорт
10.08.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-provedut-letnie-paralimpijskie-igry-s-uchastiem-atletov-druzhestvennyh-stran
В Сочи проведут Летние Паралимпийские игры с участием атлетов дружественных стран
Фото пресс-службы администрации Сочи

Летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» пройдут со 2 по 9 октября на нескольких спортивных объектах Сочи.

На заседании по вопросам проведения особо значимых спортивных мероприятий обсудили подготовку к двум международным событиям. Это летние соревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и Кубок Содружества по летнему биатлону.

«В связи с жесткой санкционной политикой, отменой международных соревнований в России и рекомендацией исполкома МОК о недопуске российских спортсменов на крупные международные турниры принято решение о проведении подобных спортивных мероприятий на территории нашей страны», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

К участию в Играх паралимпийцев приглашены спортсмены из Республики Беларусь, стран ШОС, БРИКС, СНГ и других дружественных государств. В спортивную программу войдут девять видов спорта.

С 23 по 29 августа 2022 года пройдет Кубок Содружества по летнему биатлону с участием спортивных сборных команд Российской Федерации и Беларуси.

Вход для зрителей будет бесплатным, в дни соревнований будет действовать льготный тариф на подъем по канатной дороге. Для удобства зрителей будет увеличено количество транспорта к местам проведения мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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