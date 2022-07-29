Кондратьев: в 2022 году в крае возведут 47 объектов спортивной инфраструктуры

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом глава региона заявил на совещании 29 июля. Новые спортивные объекты появятся в Мостовском, Туапсинском, Кавказском, Славянском, Новокубанском, Тихорецком и Динском муниципалитетах, а также в Краснодаре и Новороссийске.

По словам губернатора, в 2021 в регионе построили 23 спортивных объекта. В 2022 году планируют возвести 47. Среди них комплексы, центры единоборств, спортзалы и многофункциональные площадки.

«На эти цели выделяем деньги из краевого бюджета, принимаем участие в различных федеральных программах. Молодежь должна вести здоровый образ жизни, добиваться успехов в спорте, а мы – создавать условия для их развития», – сказал Кондратьев.

«Годом ранее мы утвердили Стратегию развития физкультуры и спорта. Она предполагает создание инфраструктуры шаговой доступности в различных населенных пунктах. К 2024 году должны возвести не менее 125 спортивных объектов. Сегодня уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достигает 60,7%. Эта цифра уже превысила и планируемые показатели 2022 года», – добавил министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко.

В регионе достроили пять центров единоборств. Их возвели в Брюховецком, Павловском, Славянском, Абинском районах и в Армавире. Еще пять планируют установить до конца года. Из краевого бюджета на 2022 год выделили средства на стройку 19 спортивных площадок и капитальный ремонт 9 объектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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