В Сочи с 20 по 28 августа пройдет первый фестиваль классической музыки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На ведущих площадках Сочи выступят звезды мировой оперной сцены. Откроется фестиваль 20 августа гала-концертом артистов балета «Дягилев гала» с участием премьера Мариинского театра Игоря Колба.

Также в рамках фестиваля писательница Ирада Берг и народная артистка России Мария Миронова организуют литературно-музыкальный проект «Чтения со смыслом». Кроме того, планируются мастер-классы от оперных солистов.

Главным событием станет премьера оперы «Кармен» режиссера Ильи Устьянцева. Показы пройдут 26 и 27 августа на открытой площадке парка «Лайзо» курорта «Роза Хутор». В постановке примут участие победители Всероссийского кастинга молодых оперных певцов.

Организатором выступает фонд поддержки классического музыкального искусства F.E.S. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Общероссийского народного фронта, Русско-китайского фонда культурного обмена, администрации Сочи, Фонда Сочинского симфонического оркестра, курорта «Роза Хутор».

Фестиваль завершится 28 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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