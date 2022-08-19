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В Краснодаре стартовал благотворительный проект «Юные актеры — детям Донбасса»

Культура
19.08.2022 09:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-startoval-blagotvoritelnyj-proekt-yunye-aktery-detyam-donbassa
В Краснодаре стартовал благотворительный проект «Юные актеры — детям Донбасса»
Фото пресс-служба администрации Краснодарского края

Организатор проекта планирует провести более 40 показов для 20 тыс. детей и подростков из ДНР в разных регионах.

В Краснодарской филармонии 17 и 18 августа показали спектакли «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и «Красная шапочка & Серый волк».

Инновационный спектакль «Юная любовь в пяти театральных измерениях» создан по мотивам трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Историю запрещенной любви раскрыли с помощь эстетических приемов пяти видов театра: античного, дель арте, кабуки, системы Станиславского и театра Брехта.

«Наш гастрольный проект донесет правильные моральные ценности, которые сформируют положительные личностные качества у юных зрителей спектаклей. Мы не оставляем детей из Донбасса один на один с их страхами, вопросами, переживаниями и проблемами», — рассказал продюсер проекта Дмитрий Калантаров.

Организатором выступила АНО «Музыкальное сердце театра». Организация реализует одноименный Национальный фестиваль, премию в области современного музыкального театра и ряд инновационных творческих и образовательных проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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