На сцене Зимнего театра в Сочи дети показали балет «Чиполлино»
Культура
17.08.2022 09:33
Творческий коллектив школы классического искусства и балета № 1 Новороссийска выступил на сцене Зимнего театра 14 августа.
На сцену вышли 10–12-летние воспитанники школы в сопровождении Черноморского симфонического оркестра, выступавшего в полном составе. Артисты подчеркнули, что это помогло подарить публике масштабный звук.
Спектакль стал одним из этапов подготовки к фестивалю «Новороссийские куранты», который стартует 10 сентября.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске показали балет «Чиполлино».
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