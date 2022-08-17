На сцене Зимнего театра в Сочи дети показали балет «Чиполлино»

Видео канала «Кубань 24»

Творческий коллектив школы классического искусства и балета № 1 Новороссийска выступил на сцене Зимнего театра 14 августа.

На сцену вышли 10–12-летние воспитанники школы в сопровождении Черноморского симфонического оркестра, выступавшего в полном составе. Артисты подчеркнули, что это помогло подарить публике масштабный звук.

Спектакль стал одним из этапов подготовки к фестивалю «Новороссийские куранты», который стартует 10 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске показали балет «Чиполлино».