В Сочи с 16 октября начнут работать платные городские парковки

На 16 улицах в трех районах Сочи определили более 1 тыс. участков платной парковки. Платные парковочные места находятся на дорогах общего пользования местного значения в трех районах города-курорта.

В Центральном районе платные парковки появятся на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Конституции СССР, в переулках Морском и Электрическом. В Хостинском районе — на улицах Гагринской, Черноморской и проспекте Пушкина. В Адлерском районе — на улицах Кирова, Просвещения, Демократической и Гоголя.

На выделенных участках плату за парковку будут брать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Цена составит 100 рублей в час в Центральном районе и 80 рублей в час — в Адлерском. В Хостинском районе парковка будет стоить 48 рублей в час.

Ночью, а также в выходные и праздничные дни — бесплатно. Останавливаться до 15 минут водители смогут бесплатно.

Оплатить парковку можно будет несколькими способами — через личный профиль на сайте parkingsochi.ru или через мобильное приложение RuРarking. Оплатить парковку необходимо любым способом в течение 15 минут после въезда в зону платной парковки.

Штраф со пользование платным парковочным местом без оплаты составит 3 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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