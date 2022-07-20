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В Сочи с 12 по 14 августа пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer-2022

Культура
20.07.2022 14:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-12-po-14-avgusta-projdet-muzykalnyj-festival-livefest-summer-2022
В Сочи с 12 по 14 августа пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer-2022
В Сочи с 12 по 14 августа пройдет музыкальный фестиваль LiveFest Summer-2022

Мероприятие проведут на площадке горного курорта «Газпром Альпика». На сцене фестиваля выступят Баста, Мари Краймбрери, Alai Oli, Елка, Винтаж и другие исполнители.

Также организаторы обещают фуд-корты с едой и напитками, ярмарку дизайнерских товаров, развлекательные зоны для детей и взрослых, групповые занятия йогой по утрам и ночные спортивно-музыкальные мероприятия.

«В новом курортном сезоне по поручению главы города Алексея Копайгородского в Сочи развиваем событийный туризм. Благодаря стабилизации ситуации с коронавирусом и ослаблением ряда ограничений возобновляется проведение масштабных развлекательных мероприятий, которые популярны среди сочинцев и гостей курорта. В том числе в город возвращаются популярные музыкальные фестивали, которые традиционно проводились в горном кластере. Это способствуют привлечению большего числа туристов в наш город», — рассказала заместитель главы города Инна Петухова.

Первый LiveFest прошел в Сочи в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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