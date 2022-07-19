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В «Атамани» сварят тонну супа-лапши из индейки и устроят фолк-дискотеку

Культура
19.07.2022 08:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-atamani-svaryat-tonnu-supa-lapshi-iz-indejki-i-ustroyat-folk-diskoteku
В «Атамани» сварят тонну супа-лапши из индейки и устроят фолк-дискотеку
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этнографическом комплексе «Атамань» в Темрюкском районе 23 июля пройдет краевой Фестиваль кубанской индюшки.

Гостей ждет тонна традиционного казачьего супа-лапши из индейки, а также народные гуляния, ярмарки и мастер-классы. На концертных площадках пройдут выступления народных ансамблей. Гости этностаницы смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

Завершится праздник дискотекой от фолк-дэнс коллектива «МЁДАВУХА» и дуэта электро-балалаечников «Народный драйв», сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Атамань».

Читайте также: в Армавире 30 июля пройдет фестиваль к 100-летию российского джаза «Армавир Jazz».

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