В «Атамани» сварят тонну супа-лапши из индейки и устроят фолк-дискотеку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этнографическом комплексе «Атамань» в Темрюкском районе 23 июля пройдет краевой Фестиваль кубанской индюшки.

Гостей ждет тонна традиционного казачьего супа-лапши из индейки, а также народные гуляния, ярмарки и мастер-классы. На концертных площадках пройдут выступления народных ансамблей. Гости этностаницы смогут поучаствовать в розыгрыше призов.

Завершится праздник дискотекой от фолк-дэнс коллектива «МЁДАВУХА» и дуэта электро-балалаечников «Народный драйв», сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Атамань».

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