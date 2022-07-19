В «Атамани» сварят тонну супа-лапши из индейки и устроят фолк-дискотеку
Культура
19.07.2022 08:40
В этнографическом комплексе «Атамань» в Темрюкском районе 23 июля пройдет краевой Фестиваль кубанской индюшки.
Гостей ждет тонна традиционного казачьего супа-лапши из индейки, а также народные гуляния, ярмарки и мастер-классы. На концертных площадках пройдут выступления народных ансамблей. Гости этностаницы смогут поучаствовать в розыгрыше призов.
Завершится праздник дискотекой от фолк-дэнс коллектива «МЁДАВУХА» и дуэта электро-балалаечников «Народный драйв», сообщает пресс-служба выставочного комплекса «Атамань».
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