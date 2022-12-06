В Сочи с 11 декабря запустят три новых маршрута пригородных электричек
Общество
06.12.2022 10:28
С 11 декабря три дополнительные электрички будут курсировать по маршрутам Лоо — Аэропорт «Адлер» — Лоо, Лоо — Роза Хутор — Лоо и Адлер — Аэропорт «Сочи» — Адлер.
Кроме того, зимой планируют увеличить число рейсов пригородных электричек в направлении Туапсе — Сочи — Роза Хутор — Имеретинский курорт — Аэропорт «Сочи» до 73 рейсов. Это на 33% больше, чем прошлой зимой. Также с 11 декабря продлят маршруты трех рейсов от станции Сочи до станции Лоо и двух рейсов от Лазаревской до Туапсе.
Всего на новогодних праздниках на Сочинском участке будет курсировать 73 пригородных поезда, сообщает пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород».
Ознакомиться с расписанием можно на сайте.
Читайте также: в России с января вырастут цены на железнодорожные поездки.
Популярные новости
- Вернуть Арбат: мэр Краснодара предложил реконструировать улицу Чапаева
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- Хатико вернулся домой: в Адыгее акита-ину неделю ждала хозяев на заправке
- В Краснодарском крае на 4 года посадили мужчину за угрозу взорвать пассажирский поезд
- В Краснодаре ликвидировали пожар в 7-этажном здании с гостиницей и рестораном
- Владимир Путин посетил восстановленный Крымский мост