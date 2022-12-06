В Сочи с 11 декабря запустят три новых маршрута пригородных электричек

С 11 декабря три дополнительные электрички будут курсировать по маршрутам Лоо — Аэропорт «Адлер» — Лоо, Лоо — Роза Хутор — Лоо и Адлер — Аэропорт «Сочи» — Адлер.

Кроме того, зимой планируют увеличить число рейсов пригородных электричек в направлении Туапсе — Сочи — Роза Хутор — Имеретинский курорт — Аэропорт «Сочи» до 73 рейсов. Это на 33% больше, чем прошлой зимой. Также с 11 декабря продлят маршруты трех рейсов от станции Сочи до станции Лоо и двух рейсов от Лазаревской до Туапсе.

Всего на новогодних праздниках на Сочинском участке будет курсировать 73 пригородных поезда, сообщает пресс-служба АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Ознакомиться с расписанием можно на сайте.

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