Купе, СВ и «люкс»: в России с января вырастут цены на железнодорожные поездки
Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании, входящей в холдинг РЖД.
Уточняется, что изменения тарифов коснутся вагонов купе, СВ и класса «люкс».
«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс» поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», — сообщили в ФПК.
Отмечается также, что в 95% таких вагонов сейчас применяется система динамического ценообразования. Цена билетов определятся в зависимости от сезона, дня недели, спроса и числа проданных мест.
В ФПК отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития. Кроме того, в ведомстве сообщили, что пассажиры могут воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов. Он будет применяться к составам отправлением с 1 января. Продажа на них откроется 5 декабря, сообщает РИА «Новости».
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