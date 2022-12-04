Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Купе, СВ и «люкс»: в России с января вырастут цены на железнодорожные поездки

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kupe-sv-i-lyuks-v-rossii-s-yanvarya-vyrastut-tseny-na-zheleznodorozhnye-poezdki
Купе, СВ и «люкс»: в России с января вырастут цены на железнодорожные поездки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании, входящей в холдинг РЖД.

Уточняется, что изменения тарифов коснутся вагонов купе, СВ и класса «люкс».

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс» поездов формирования АО «ФПК», курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», — сообщили в ФПК.

Отмечается также, что в 95% таких вагонов сейчас применяется система динамического ценообразования. Цена билетов определятся в зависимости от сезона, дня недели, спроса и числа проданных мест.

В ФПК отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития из прогноза Минэкономразвития. Кроме того, в ведомстве сообщили, что пассажиры могут воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов. Он будет применяться к составам отправлением с 1 января. Продажа на них откроется 5 декабря, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Краснодарском крае на 2 рубля снизились тарифы на зарядку электромобилей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 3 декабря ожидается ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер
В Краснодаре 3 декабря ожидается ледяной дождь, мокрый снег и сильный ветер
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший
  4. Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
  5. В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу
  6. ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях