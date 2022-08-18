Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи с 1 сентября введут льготный проездной для школьников

Общество
18.08.2022 09:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-1-sentyabrya-vvedut-lgotnyj-proezdnoj-dlya-shkolnikov
В Сочи с 1 сентября введут льготный проездной для школьников
Фото пресс-службы администрации Сочи

Транспортная карта предоставит школьникам 50% скидку на 40 поездок на 71 муниципальном и смежном межрегиональном маршруте общественного транспорта.

Об этом 18 августа рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«О такой поддержке часто просили горожане во время встреч в микрорайонах. Также мы позаботились о студентах. Для них с 1 сентября также будет действовать скидка на проезд по транспортной карте студента», — сказал мэр.

Продавать транспортные карты будут в 19 точках во всех районах Сочи. Цена карты — 100 рублей, она работает как электронный кошелек. С помощью мобильного приложения можно контролировать остаток средств на счету и отслеживать историю поездок.

За подробной информацией можно обратиться после 20 августа по телефонам +7(862) 555-25-32 и +7-918-665-2-665.

Копайгородский также рассказал, что с 1 сентября 5 тыс. 200 школьников будут подвозить в 36 школ Сочи, расположенных в отдаленных населенных пунктах в сельской местности.

Кроме того, по просьбам сочинцев запустят новый маршрут школьных перевозок от улицы Тепличной нового микрорайона Министерские озера к гимназиям №6 и №9, сообщили в пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Краснодаре ученикам трех школ выдадут бесплатные проездные на 50 поездок.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  2. Мэру Краснодара Андрею Алексеенко прочат место главы кабмина Харьковской области
  3. В Анапе дрон спас жизнь еще одному утопающему
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодаре к отопительному сезону подготовили более 70% домов
  6. В Краснодарском крае водитель смятой легковушки чудом выжил, оказавшись между КамАЗом и фурой
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
В Краснодаре будут судить мужчину, который подмешал знакомой наркотики и изнасиловал ее
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
Прямой эфир
Мы в соцсетях