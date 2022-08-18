В Сочи с 1 сентября введут льготный проездной для школьников

Фото пресс-службы администрации Сочи

Транспортная карта предоставит школьникам 50% скидку на 40 поездок на 71 муниципальном и смежном межрегиональном маршруте общественного транспорта.

Об этом 18 августа рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«О такой поддержке часто просили горожане во время встреч в микрорайонах. Также мы позаботились о студентах. Для них с 1 сентября также будет действовать скидка на проезд по транспортной карте студента», — сказал мэр.

Продавать транспортные карты будут в 19 точках во всех районах Сочи. Цена карты — 100 рублей, она работает как электронный кошелек. С помощью мобильного приложения можно контролировать остаток средств на счету и отслеживать историю поездок.

За подробной информацией можно обратиться после 20 августа по телефонам +7(862) 555-25-32 и +7-918-665-2-665.

Копайгородский также рассказал, что с 1 сентября 5 тыс. 200 школьников будут подвозить в 36 школ Сочи, расположенных в отдаленных населенных пунктах в сельской местности.

Кроме того, по просьбам сочинцев запустят новый маршрут школьных перевозок от улицы Тепличной нового микрорайона Министерские озера к гимназиям №6 и №9, сообщили в пресс-служба администрации Сочи.

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