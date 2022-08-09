В Краснодаре ученикам трех школ выдадут бесплатные проездные на 50 поездок

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

В Прикубанском округе в сентябре заработает новый автобусный маршрут № 91 «Улица Семигорская — улица Академика Королева».

Автобус будет ходить мимо трех школ — № 17-Ф, 94 и 102. Ученикам выдадут бесплатные проездные на 50 поездок. Это решение уже одобрили депутаты гордумы Краснодара во время 41 внеочередного заседания.

Маршрут будет проходить по улицам Комарова, 2-й Тверской, Тепличной, 1 Мая, 2-й Ямальской, Лоцманской, Адмирала Пустошкина, Адмирала Крузенштерна, Россинского, дублеру улицы Батуринской, Семигорской и Шевелева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дети смогут бесплатно добираться до новой школы на улице Адмирала Крузенштерна.