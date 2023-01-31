В Сочи с 1 февраля запустят новый автобус по кольцевому маршруту
Общество
31.01.2023 14:42
Маршрут № 2М будет курсировать от ж/д вокзала до кинотеатра «Юбилейного» и обратно в часы пик в Центральном районе.
Автобус будет ходить по улицам Горького, Конституции СССР, Гагарина, Донской, Виноградной, Егорова, Курортному проспекту и снова на Горького.
Обслуживать маршрут будет электробус. Стоимость проезда при оплате наличными — 30 рублей, картой — 28 рублей. В автобусах будут действовать транспортные карты школьников и студентов с 50% скидкой.
Актуальное расписание можно посмотреть в бесплатном мобильном приложении «Транспорт. Сочи», а также на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации курорта, сообщает пресс-служба администрации мэрии Сочи.
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