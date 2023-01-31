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Регионы РФ смогут обновить парк общественного транспорта по льготному лизингу

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/regiony-rf-smogut-obnovit-park-obshhestvennogo-transporta-po-lgotnomu-lizingu
Регионы РФ смогут обновить парк общественного транспорта по льготному лизингу
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новые возможности для модернизации автопарка появились благодаря инвестпроекту, включенному в перечень финансирования из Фонда национального благосостояния.

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На реализацию инвестпроекта из фонда в 2023-2024 годах выделят 44 млрд рублей. Это составит 60% стоимости проекта. На эти средства Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить более 4 тыс. автобусов. В 2023 году приобретут почти 2 тыс. машин, в 2024 году — 2 тыс. 140.

Региональным транспортным компаниям их передадут в лизинг под 3% годовых на 7 лет.  Это решение позволит улучшить качество транспортного обслуживания, увеличить объем перевозок и загрузку заводов-производителей автобусов, а также ускорить реализацию программ импортозамещения, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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