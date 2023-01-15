В Анапе на городские маршруты выйдут 300 новых автобусов

О том, что транспортную инфраструктуру Анапы ждет модернизация, сообщил на встрече с журналистами мэр города-курорта Василий Швец.

По словам главы Анапы, на курорте реализуют пилотный проект по созданию единого оператора городского транспорта. На маршруты выйдут 300 новых, отвечающих современным требованиям автобусов на газовом топливе.

Начать реализацию масштабного проекта планируют осенью, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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