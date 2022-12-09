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Пять новых автобусов для городских маршрутов закупят в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-novyh-avtobusov-dlya-gorodskih-marshrutov-zakupyat-v-novorossijske
Пять новых автобусов для городских маршрутов закупят в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В рамках муниципальной программы в Новороссийске для городских маршрутов закупят 5 новых автобусов вместимостью от 15 до 20 мест.

Автобусы будут оснащены навигационной системой Глонасс, кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями и табло с бегущей строкой в салоне.

«Новые автобусы обеспечат наших жителей комфортными условиями передвижения по городу. Раннее в этом году был закуплен один троллейбус», — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

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