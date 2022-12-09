Пять новых автобусов для городских маршрутов закупят в Новороссийске

В рамках муниципальной программы в Новороссийске для городских маршрутов закупят 5 новых автобусов вместимостью от 15 до 20 мест.

Автобусы будут оснащены навигационной системой Глонасс, кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями и табло с бегущей строкой в салоне.

«Новые автобусы обеспечат наших жителей комфортными условиями передвижения по городу. Раннее в этом году был закуплен один троллейбус», — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

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