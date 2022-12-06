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С 9 декабря на улицы Краснодара выйдут новогодние трамваи, троллейбусы и автобусы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-9-dekabrya-na-ulitsy-krasnodara-vyjdut-novogodnie-tramvai-trollejbusy-i-avtobusy
С 9 декабря на улицы Краснодара выйдут новогодние трамваи, троллейбусы и автобусы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

МУП «КТТУ» традиционно украсило к Новому году весь подвижной состав. Праздничный транспорт будет выходить на маршрут до 15 января.

На стеклах трамваев, троллейбусов и автобусов разместят новогодние наклейки с надписью «С Новым 2023 годом!».

Два трамвая и два троллейбуса украсят гирляндами по бортам. Их поочередно пустят по всем маршрутам. Для крепления гирлянд применили термоклей и специальные тросы, не повреждающие лакокрасочное покрытие транспорта.

«Сотрудники КТТУ не остались в стороне и привнесли в украшение что-то свое. Что именно — держат в строгом секрете до выпуска транспорта на линию. Конечно же, водители и кондукторы уже готовят свои новогодние костюмы», — цитирует директора МУП «КТТУ» Александра Грачева пресс-служба администрации Краснодара.

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