С 9 декабря на улицы Краснодара выйдут новогодние трамваи, троллейбусы и автобусы
МУП «КТТУ» традиционно украсило к Новому году весь подвижной состав. Праздничный транспорт будет выходить на маршрут до 15 января.
На стеклах трамваев, троллейбусов и автобусов разместят новогодние наклейки с надписью «С Новым 2023 годом!».
Два трамвая и два троллейбуса украсят гирляндами по бортам. Их поочередно пустят по всем маршрутам. Для крепления гирлянд применили термоклей и специальные тросы, не повреждающие лакокрасочное покрытие транспорта.
«Сотрудники КТТУ не остались в стороне и привнесли в украшение что-то свое. Что именно — держат в строгом секрете до выпуска транспорта на линию. Конечно же, водители и кондукторы уже готовят свои новогодние костюмы», — цитирует директора МУП «КТТУ» Александра Грачева пресс-служба администрации Краснодара.
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