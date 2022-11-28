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В Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами

Общество
28.11.2022 13:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-1-dekabrya-zapustyat-elektrichki-mezhdu-kurortami
В Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электропоезда запустят по вечерам между Имеретинским курортом и Розой Хутор.

Электричка № 6020/6019 Имеретинский Курорт — Роза Хутор будет отправляться в 20:10. По дороге она будет останавливаться в Олимпийской деревне и Эсто-Садке. На Розу Хутор поезд прибудет в 20:55.

Состав № 6018/6017 Роза Хутор — Имеретинский курорт отправится в 21:05, в конечный пункт прибудет в 21:50, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Читайте также: в Сочи электрички с 10 ноября начали останавливаться в Уч-Дере, Мамедовой Щели и Спутнике.

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