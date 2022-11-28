В Сочи с 1 декабря запустят электрички между курортами

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электропоезда запустят по вечерам между Имеретинским курортом и Розой Хутор.

Электричка № 6020/6019 Имеретинский Курорт — Роза Хутор будет отправляться в 20:10. По дороге она будет останавливаться в Олимпийской деревне и Эсто-Садке. На Розу Хутор поезд прибудет в 20:55.

Состав № 6018/6017 Роза Хутор — Имеретинский курорт отправится в 21:05, в конечный пункт прибудет в 21:50, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

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