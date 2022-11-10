В Сочи электрички с 10 ноября начали останавливаться в Уч-Дере, Мамедовой Щели и Спутнике

Фото пресс-службы администрации Сочи

Пригородные электрички, курсирующие между Сочи и Туапсе, снова начали делать остановки на станциях Мамедова Щель, Спутник и Уч-Дере в Лазаревском районе.

Это произошло из-за уменьшению числа вагонов в составах «Ласточек». В летний сезон с увеличением пассажиропотока «Ласточки» выходят на маршрут сдвоенными составами. На этот период пригородным поездам из 10 вагонов отменяют остановки на некоторых платформах в Сочи для безопасности пассажиров.

С 10 ноября поезда Адлер — Туапсе, Имеретинский курорт — Туапсе и Аэропорт Сочи — Туапсе снова начали останавливаться в Уч-Дере, Мамедовой Щели и Спутнике. Электрички Туапсе — Имеретинский курорт и Туапсе — Адлер будут делать остановки на станциях Мамедова Щель и Спутник, сообщает пресс-служба СКЖД.

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