С 21 ноября между Сочи и Майкопом запустят дополнительную «Ласточку»
Общество
09.11.2022 19:40
Новый дневной поезд будет ходить по определенным дням недели: из Майкопа — во вторник, среду, четверг и пятницу, из Сочи — в понедельник, вторник, среду и четверг.
Из Майкопа новая «Ласточка» с 21 ноября будет выходить в 7:00 и приезжать на станцию Имеретинский курорт в 13:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:03 и прибывать в столицу Адыгеи в 21:41.
На пути следования «Ласточка» будет останавливаться в Белореченске, Хадыженске, Туапсе, Лоо, Дагомысе, Сочи, Хосте и Адлере, сообщает пресс-служба СКЖД.
Читайте также: из Имеретинского курорта в Сочи по утрам начнет ходить «Ласточка».
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