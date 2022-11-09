С 21 ноября между Сочи и Майкопом запустят дополнительную «Ласточку»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Новый дневной поезд будет ходить по определенным дням недели: из Майкопа — во вторник, среду, четверг и пятницу, из Сочи — в понедельник, вторник, среду и четверг.

Из Майкопа новая «Ласточка» с 21 ноября будет выходить в 7:00 и приезжать на станцию Имеретинский курорт в 13:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:03 и прибывать в столицу Адыгеи в 21:41.

На пути следования «Ласточка» будет останавливаться в Белореченске, Хадыженске, Туапсе, Лоо, Дагомысе, Сочи, Хосте и Адлере, сообщает пресс-служба СКЖД.

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