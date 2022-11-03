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Из Имеретинского курорта в Сочи по утрам начнет ходить «Ласточка»

Происшествия
03.11.2022 14:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-imeretinskogo-kurorta-v-sochi-po-utram-nachnet-hodit-lastochka
Из Имеретинского курорта в Сочи по утрам начнет ходить «Ласточка»
Фото департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

С 7 ноября начнет ходить пригородный поезд № 6818 Имеретинский курорт — Сочи.

Состав будет отправляться со станции Имеретинский курорт в 7:00. В 7:04 он будет прибывать в Олимпийскую деревню, на станцию Адлер — в 7:13. После этого поезд проследует с остановками на станциях Известия, Хоста, Мацеста.

Поезд будет приходить на станцию Сочи в 7:48, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

Читайте также: между Анапой и Керчью с 13 октября начнет ходить «Ласточка».

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